البرلمان يصوت على تشكيل لجنة تحقيقية بشأن عقود المنتجات والمشاريع النفطية وشركة سومو

2019/09/24 | 17:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

صوت مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة تحقيقية بشأن عقود شركتي المنتجات والمشاريع النفطية وشركة سومو.





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