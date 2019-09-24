محافظ بابل: قرار اقالتي سببه إلغاء تعيين ابنة رئيس مجلس المحافظة

2019/09/24 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال محافظ بابل كرار العبادي، الثلاثاء، إن قرار رئيس مجلس محافظة بابل بإقالته هو قرار شخصي بدوافع وتوترات شخصية.واضاف العبادي في مؤتمر صحفي ، حضره مراسل كلكامش برس، ان ” إلغاء تعيين ابنة السيد رئيس مجلس المحافظة هو السبب في قرار اقالتنا”، موضحا أن “السبب في ذلك هو تقديم ابنة السيد رئيس مجلس المحافظة اوراق مزورة”.واكد العبادي أنه مستمر في عمله كمحافظ ولا يوجد أي قرار يمنعه من من ممارسه عمله.

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