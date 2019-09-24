احرار بابل: إقالة المحافظ قانونية وننتظر قرار المحكمة الادارية

2019/09/24 | 17:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقالت عضو مجلس محافظة بابل عن تيار الاحرار رفلاء الجحيشي، الثلاثاء، إن قرار إقالة محافظ بابل قانوني ولا علاقة له باي قضايا سياسية وشخصية.وذكرت الجحيشي لـ”كلكامش برس”، إن “شكاوى تقدم بها المتنافسون مع كرار العبادي على منصب المحافظ إلى محكمة النزاهة حول صحة الأوراق الثبوتية التي تقدم بها السيد كرار العبادي للتنافس على المنصب”.واوضحت، “نحن بانتظار المحكمة الإدارية وانتظار السيد كرار العبادي أن يثبت صحة أوراقه الرسمية التي تثبت أنه من أهالي وسكان محافظة بابل”.

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