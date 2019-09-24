بورصة العراق تصعد بجلسة تداولات الثلاثاء

2019/09/24 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المؤشر العام لبورصة العراق جلسة تداولات اليوم الأثنين على ارتفاع بنسبة 0.24 % ، عند مستوى 472.47 نقطة ، رابحاً نحو 1.13 نقطة.

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