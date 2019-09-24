2019/09/24 | 17:16

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ضربات جوية تستهدف 5 مواقع لداعش قرب قره تبه في ديالى

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ضربات جوية تستهدف 5 مواقع لداعش قرب قره تبه في ديالى

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