عضو بالاقتصاد النيابية يطالب عبد المهدي بتوضيح الاتفاقات مع الصين

2019/09/24 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رياض التميمي، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بتوضيح الاتفاقات مع الصين والتي بلغ مجموعها 500 مليار دولار.

وقال التميمي في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "تفاجئنا من تصريح مكتب رئيس الوزراء بانه تم التوقيع مع الصين على اتفاقية او اتفاقيات بقيمة 500 مليار دولار، خلال زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق له".

واضاف "نطلب من رئيس الوزراء التوضيح بخصوص هذا المبلغ ، هل هو مقابل نفط او استثمارات، او نقد ولكم سنة؟، في ظل عجز مالي بالموازنة المقبلة يبلغ 72 تريليون دينار".

واوضح ان "الموازنة فقط لخدمة الموظف وليس لخدمة المواطن وتقديم خدمات، والعجز الكبير فيها سيقتل طموح الشاب الخريج والعاطلين الذين ينتظرون من الحكومة فتح مصانعها حنى تستوعبهم".

وتابع ان "خطوات الحكومة هي بسياسة الاتجاه الواحد، مؤكدا ان "لجنة الاقتصاد والاستثمار لم يكن لها علم بالزيارة ولا آليتها ولا محاورها ولا اطلاعنا عليها".

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