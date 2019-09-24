نائب يطالب رئيس الوزراء بتوضيح الاتفاقات مع الصين بمبلغ 500 مليار دولار وآلية تنفيذها

2019/09/24 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية رياض التميمي رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بتوضيح الاتفاقات مع الصين ، بمبلغ 500 مليار دولار ، وآلية تنفيذها .وقال التميمي في بيان صحفي : ” تفاجأ نا من تصريح مكتب رئيس الوزراء بانه تم التوقيع مع الصين على اتفاقية او اتفاقيات بقيمة 500 مليار دولار خلال زيارة […]

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