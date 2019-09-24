2019/09/24 | 17:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق تواصل دائرة المشاريع في أمانة بغداد بإشراف مديرية المرور العامة أعمال نصب وتأهيل الاشارات الضوئية في تقاطعات العاصمة تمهيدا للعمل بها بشكل دائمي خلال الشهر المقبل.وكانت مديرية المرور العامة حددت الـ6 من كانون الاول المقبل موعدا لتطبيق قانون المرور الجديد وفرض غرامات على كل من لم يلتزم بالاشارات الضوئية ويخالف التعليمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“بالصور” حملة ليلية لنصب وتأهيل الاشارات الضوئية في تقاطعات بغداد) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“بالصور” حملة ليلية لنصب وتأهيل الاشارات الضوئية في تقاطعات بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).