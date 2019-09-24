2019/09/24 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – الاتجاه برس

أفاد مصدر نيابي، اليوم الثلاثاء، بأن مجلس النواب أنهى عرض وقراءة تقرير لجنة الأمن والدفاع النيابية حول الحوادث الأمنية.

وكان مجلس النواب صوت، في وقت سابق من اليوم، على تحويل جلسته إلى سرية من أجل مناقشة التقرير.

وعقد البرلمان، ظهر اليوم الثلاثاء، جلسته السادسة من السنة التشريعية الثانية برئاسة رئيسه محمد الحلبوسي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان ينهي عرض وقراءة تقرير حول الحوادث الأمنية) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان ينهي عرض وقراءة تقرير حول الحوادث الأمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).