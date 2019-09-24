2019/09/24 | 17:21

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مسؤول ألماني : لقاءان مرتقبان لميركل اليوم مع روحاني وترامب كل على حدة في الأمم المتحدة

الثلاثاء

24

أيلول

2019 :

05:16 pm

17

مسؤول ألماني : لقاءان مرتقبان لميركل اليوم مع روحاني وترامب كل على

حدة في الأمم المتحدة

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