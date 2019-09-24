2019/09/24 | 17:21

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السيد نصر الله : سندخل فلسطين ونصلي في "القدس" (فيديو)

اكد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ، ان" الاجيال

الحاضرة ستشهد خولنا فلسطين والصلاة في "القدس الشريف" .

وقال نصر الله في تصريح تابعته افاق: أنا من الأشخاص الذين يؤمنون

بقوة أن الأجيال الحاضرة إن شاء الله ستدخل إلى فلسطين وستصلي في

القدس

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