قتيل وجرحى إثر زلزال ضرب الحدود بين باكستان والهند

2019/09/24 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أفاد مسؤول باكستاني بمصرع شخص وإصابة آخرين جراء زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر، وقع اليوم الثلاثاء شمال البلاد.وقال نائب المفوض لمنطقة ميربور بباكستان، راجا قيصر، في حديثه مع قناة “Geo TV”: “توجد هناك تقارير حول أضرار مادية.وهذا كل ما نعرفه حتى الآن.ويمكنني تأكيد مصرع امرأة واحدة وجرح

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