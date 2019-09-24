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بريطانيا: جونسون يدعو إلى انتخابات إثر قرار المحكمة العليا رفض تعليق أعمال البرلمان

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بريطانيا: جونسون يدعو إلى انتخابات إثر قرار المحكمة العليا رفض تعليق أعمال البرلمان

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 - 16:55

بوريس جونسون/ رئيس الوزراء البريطاني

بريطانيا: جونسون يدعو إلى انتخابات إثر قرار المحكمة العليا رفض تعليق أعمال البرلمان

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