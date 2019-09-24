مواجهة مسلحة بين عصابة وقوة أمنية وسط بغداد

2019/09/24 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق داهمت قوة قوة من مكافحة المخدرات، اليوم الثلاثاء، وكرا لعصابة مخدرات في منطقة زيونة وسط بغداد.وقال مصدر في حديث لـ”يس عراق” إن “قوة من مكافحة المخدرات قامت بمداهمة وكر لعصابة مخدرات وحصل تبادل اطلاق نار بين القوة والعصابة في منطقة زيونة وسط بغداد”.وأضاف، إن “القوة تمكنت من اعتقال ثلاثة افراد […]

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