البرلمان يصوت على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن الضرر الذي تعرض له الأهالي شمال ربيعة

2019/09/24 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن الضرر الذي تعرض له أهالي القرى الواقعة شمال ناحية ربيعة.





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