2019/09/24 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب مناقشة مشروع قانون انضمام العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان ينهي مناقشة مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان ينهي مناقشة مشروع قانون انضمام العراق إلى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).