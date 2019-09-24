ديل بوسكي يشيد بميسي و

2019/09/24 | 17:29

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كشف المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا فيسنتي ديل بوسكي، عن رأيه بشأن أبرز نجوم كرة القدم حاليا، مشيدا بالأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب برشلونة

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