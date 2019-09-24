برلمانية تدعو الى تهيئة شخصية قوية لادارة الحكومة المقبلة

2019/09/24 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت النائب عن ائتلاف دولة القانون، انتصار الغريباوي، اليوم الثلاثاء، القوى السياسية الى تهيئة شخصية قوية ومقتدرة على ادارة البلاد والحكومة المقبلة.وقالت الغريباوي في حديث لوكالة النبأ للاخبار، ان "الكتل السياسية الكبيرة التي تعرب عن تذمرها من اداء الحكومة الحالية، هي من تتحمل تلك المسؤولية باعتبارها هي من جاءت برئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

واضافت "القوى السياسية جميعها يجب ان تهيئ شخصية سياسية قيادية وقوية وفق المعايير المطلوبة لادارة الحكومة المقبلة، والابتعاد عن المحاصصة والتوافقية في اختيار رئيس مجلس الوزراء".

وتساءلت "اين كان تحالف الفتح من رؤية اقالة رئيس الوزراء عندما جاء به مع من تحالف معه، لتشكيل الحكومة"، مؤكدة ان "ادارة الدولة ليست مدرسة او مستوصف طبي يتم تغيير ادارته بأي وقت".

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