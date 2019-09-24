وزارة التربية تعلن اكمال الاستعدادات الخاصة باجراء الدور الثالث

2019/09/24 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن إستكمال جمـيـع الاســتعدادات الـخـاصـة بـاجـراء امتحان الـدور الـثـالـث للطلبة المكملين فـي عموم المحافظات.وذكر المكتب الاعلامي للوزارة ان "المــديــريــة الـعـامـة لـلـتـقـويـم والامـتـحـانـات اسـتـكـمـلـت جـمـيـع اسـتـعـداداتـهـا لاجــراء امتحانات الــدور الثالث المتضمنة تهيئة الــدفــاتــر الامــتــحــانــيــة لمـرحـلـتـي الـثـالـث مـتـوسـط والــســادس اعـــدادي، والـقـاعـات الامتحانية في المــدارس من دون التأثير في دوام اقرانهم الطلبة في بقية المراحل الدراسية لكونها ستتزامن مع بدء العام الـدراسـي الـجـديـد".

وأكد "تـزويـد المـراكـز الامتحانية بجميع المستلزمات مع توفير الـدفـتـر الالـكـتـرونـي الــذي اثـبـت نـجـاحـه خـلال الـسـنـوات المـاضـيـة، بـالاضـافـة الـى اجهزة كشف الغش الالكتروني".

واضــــاف " ستكون الامـتـحـانـات نقلة نوعية للطلبة الراسبين في اقتناص فرصة جـديـدة لتحقيق الـنـجـاح"، داعـيـا بالوقت نـفـسـه المـشـمـولـين مـنـهـم الــى "الاعـتـمـاد فـي المـراجـعـة عـلـى المـنـهـاج المـقـرر وعـدم ضـيـاع هـذه الفرصة وعـدم الـتـواصـل مع ضعاف النفوس الذين يستغلون الطلبة في بيع المرشحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي عدم تحقيق فرصة النجاح".

يـذكـر ان وزارة التربية كـانـت قـد حـددت الاول من تشرين الاول المقبل موعدا لبدء إمتحانات الدور الثالث.

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