حرب: ما وقعه عبد المهدي مع الصين عقود وليس اتفاقيات ولا تتطلب موافقة البرلمان

2019/09/24 | 17:36

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بغداد:سومر نيوز

بينّ الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء،ان ما وقع في الصين بين الحكومة العراقية ونظيرتها الصينية جميعها...

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