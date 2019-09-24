2019/09/24 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس وجه وزير الداخلية ياسين طاهر الياسري، اليوم الثلاثاء، بعدم استثناء أي شخص من القبول في دورات كلية الشرطة والمعهد العالي ومعهد إعداد المفوضين.وقال المكتب الاعلامي للياسري في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إنه “الياسري ترأس اجتماعا بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة اللواء عماد الدليمي وعميد كلية الشرطة ومدير المعهد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الداخلية يوجه بعدم استثناء أي شخص من ضوابط القبول في كلية الشرطة والمعهد العالي وكالة خطوة برس.

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