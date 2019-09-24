محافظ بابل يعلن اسباب إقالته ويرجعها لـ”ابنة مسؤول”

2019/09/24 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /SNG- قال محافظ بابل كرار العبادي، الثلاثاء، إن قرار رئيس مجلس محافظة بابل بإقالته هو قرار شخصي بدوافع وتوترات شخصية.واضاف العبادي في مؤتمر صحفي ، ان ” إلغاء تعيين ابنة السيد رئيس مجلس المحافظة هو السبب في قرار اقالتنا”، موضحا أن “السبب في ذلك هو تقديم ابنة السيد رئيس مجلس المحافظة اوراق مزورة”....

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