ترامب: الولايات المتحدة هي أكبر قوة عسكرية في العالم وآمل ألا اضطر لاستخدام هذه القوة

2019/09/24 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة أكبر قوة عسكرية في العالم وآمل ألا يضطر لاستخدام هذه القوة.

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