مجلس النواب ينهي قراءة مشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول

2019/09/24 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انهى مجلس النواب قراءة مشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول./انتهى

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