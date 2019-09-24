2019/09/24 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب: خسرنا نسبة كبيرة من مصانعنا نتيجة المنافسة الصينية

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