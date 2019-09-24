2019/09/24 | 17:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

البرلمان يرفع جلسته الى الخميس ..



هذا اهم ما جرى في جلسة اليوم

البرلمان يرفع جلسته الى الخميس ..



هذا اهم ما جرى في جلسة

اليوم

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يرفع جلسته الى الخميس .. هذا اهم ما جرى في جلسة اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يرفع جلسته الى الخميس .. هذا اهم ما جرى في جلسة اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).