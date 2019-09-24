2019/09/24 | 17:52

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البلداوي: البرلمان سيخرج بمعطيات أمنية مهمة لحماية كربلاء المقدسة

الثلاثاء

24

أيلول

2019 :

05:45 pm

17

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي عن مجريات جلسة البرلمان

السرية بشأن الخروقات الأمنية الأخيرة في محافظة كربلاء. وقال البلداوي إن البرلمان سيخرج بمعطيات أمنية مهمة لحماية محافظة

كربلاء المقدسة لتأدية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه

السلام), مضيفا أن ابرز المخرجات هي إشراك جميع القطعات الأمنية بما

فيها الحشد الشعبي لحماية الزائرين.وبين أن الجلسة لم تتطرق لقصف

مواقع الحشد الشعبي والجهات المتورطة بالقصف المستمر في محافظة

الانبار.

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