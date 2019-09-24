توجيهات جديدة من وزير الداخلية حول دورات كلية الشرطة ومعاهد الوزارة

2019/09/24 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادوجه وزير الداخلية ياسين الياسري، الثلاثاء، بعدم استثناء أي شخص من القبول في دورات كلية الشرطة والمعهد العالي ومعهد إعداد المفوضين.

وذكر بيان لمكتب الياسري تلقته “كلكامش برس”، أنه “خلال الاجتماع الذي ترأسه سيادته بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشرطة اللواء “عماد الدليمي” وعميد كلية الشرطة ومدير المعهد العالي للتطوير الامني والاداري ومدير معهد اعداد مفوضي الشرطة ومدير مديرية إدارة التطوع ومدير المديرية العامة لإدارة الموارد البشرية ومدير ادارة الضباط في مقر الوزارة”.

وأضاف البيان أن “الياسري أكد على ضرورة أن يكون القبول في الدورات التي ستقيمها الجهات المعنية حسب النسب السكانية ولجميع المحافظات ، مشدداً على أهمية العمل وفق التعليمات والسياقات الإدارية المتبعة”، موجهًا بحسب البيان بـ”عدم الموافقة على استثناء أَي شخص من الضوابط والتعليمات الخاصة بالاشتراك في الدورات، وأن يكون القبول وفق المنافسة العادلة بين جميع المتقدمين وعدم التمييز بين شخص وآخر”.

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