البرلمان يُنهي مناقشة قانون إنضمام العراق إلى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة

2019/09/24 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أنهى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة.





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