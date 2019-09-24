البرلمان ينهي مناقشة وقراءة ستة مشاريع قوانين

2019/09/24 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انهى مجلس النواب، الثلاثاء، مناقشة وقراءة ستة مشاريع قوانين بينها مقترح قانون حماية التنوع.

وقال مصدر برلماني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب انهى مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ"، موضحاً أن "مجلس النواب انهى كذلك مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب انهى قراءة مقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز، وانهى قراءة مقترح قانون مناهضة التعذيب"، مشيراً الى أن "البرلمان انهى قراءة مشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.

وتابع المصدر أن "مجلس النواب انهى قراءة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لإتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح".





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