2019/09/24 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضة: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي لقطة مصورة في قلب بغداد تجمع المدرب العراقي عدنان درجال برفقة اللاعبين السابقين نعيم صدام حبيب جعفر.وذهب مدونون وناشطون الى وصف الصورة بالقول: “صورة تجمع صرخات و فرحة ملايين العراقيين عبر سنين طويلة باهداف وانتصارات تاريخية في الزمن الذهبي للكرة العراقية” وتابعوا، ” نتمنى ترجع الكرة العراقية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أساطير الكرة العراقية في قلب بغداد..عدنان درجال برفقة نعيم صدام وحبيب جعفر “صورة”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أساطير الكرة العراقية في قلب بغداد..عدنان درجال برفقة نعيم صدام وحبيب جعفر “صورة”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).