التربية تؤكد تجهيز مديرياتها بأكثر من 80 % للمناهج الدراسية

2019/09/24 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وذكر بيان للوزارة، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" نسب تجهيز الكتب في وتيرة متصاعدة بحسب الاحصائيات الواردة من المديرية العامة للشؤون الادارية في الوزارة".واضاف" اذ تم تزويد مديريات التربية لكافة المحافظات عدا اقليم كردستان بنسبة تجهيز تجاوزت 80% لمختلف العناوين ولجميع الصفوف الدراسية في الابتدائية والمتوسطة وكذلك الاعدادية".واشار الى ان" الوزارة تُشرف على عملية تسليم تلك الكتب وفق خطة تم اعدادها مسبقاً لتكون بين ايدي الطلبة في بداية العام الدراسي 2019 - 2020".انتهى

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