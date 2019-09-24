مجلس النواب يعقد جلسته السادسة برئاسة الحلبوسي

2019/09/24 | 17:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية رقم 6 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.ونقل مراسل وكالة نون الخبرية عن مصدر نيابي، إن "مجلس النواب عقد، ظهر اليوم، جلسته الاعتيادية رقم 6 للسنة التشريعةي الثانية الفصل الاول برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي".وبحسب الدائرة الاعلامية للمجلس، فأن جلسة اليوم تتضمن عرض تقرير لجنة الامن والدفاع فيما يتعلق بالحوادث الامنية، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عن الضرر الذي تعرض له اهالي القرى الواقعة شمال ناحية ربيعة.

كما يتضمن جدول اعمال الجلسة تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ لعام 1992 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية)، فضلا عن تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة رقم (184) لسنة 2001 المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الزراعة والمياه والاهوار.

كما تتضمن الجلسة القراءة الاولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز المقدم لجنة حقوق الانسان، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، كذلك القراءة الاولى لمقترح قانون مناهضة التعذيب المقدم من لجنة حقوق الانسان، لجنة الاوقاف والشؤون الدينية.

وتتضمن الجلسة ايضا، القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية الامم المتحدة بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، والقراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح المقدم من لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الثقافة والسياحة والاثار، فضلا عن مناقشات عامة.

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