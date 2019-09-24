الدفاع المدني يخمد حريق قرب قاعدة عسكرية في واسط (صور)

2019/09/24 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني في محافظة واسط، اليوم الثلاثاء، ان فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق كبير في احد البزول بقاعدة النعمانية في

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