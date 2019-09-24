نبضات مغناطيسية

2019/09/24 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

توصل العلماء لاكتشاف مثير مرتبط بالمريخ، تمثل بتسجيل سلسلة من النبضات المغناطيسية الغامضة "الغريبة" في "الكوكب الأحمر".

وطبقا للورقة البحثية، التي قدمت في الاجتماع

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