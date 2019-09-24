الزراعة: وسائل الفاسدين والمنتفعين من الخارج أصبحت مكشوفة

2019/09/24 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الزراعة، ان وسائل الفاسدين والمنتفعين من الخارج أصبحت مكشوفة ، فيما دعت للعمل على حماية المنتج المحلي بدلا من حماية المصالح الشخصية.وذكرت الوزارة في بيان، انها في الوقت الذي تبذل فيه الجهود الكبيرة لدعم المنتج المحلي بشقيه النباتي والحيواني من خلال منع الاستيراد والعمل على عدم اغراق البلاد بالمحاصيل المستوردة وبما انعكس […]

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