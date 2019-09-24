نائب عن الفتح: جلسة مجلس النواب لم تتطرق لقصف مواقع الحشد الشعبي

2019/09/24 | 18:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ موقع الاتجاه

كشف النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، اليوم الثلاثاء، أن جلسة مجلس النواب لم تتطرق لقصف مواقع الحشد الشعبي والجهات المتورطة بالقصف المستمر في محافظة الانبار.

وقال كريم في تصريح صحافي تابعه "موقع الاتجاه"، إن “مجلس النواب حول جلسته إلى سرية لمناقشة الخروق الأمنية التي شهدتها محافظة كربلاء خلال الأيام الماضية”، لافتاً إلى إن “البرلمان سيخرج بمعطيات أمنية مهمة لحماية محافظة كربلاء المقدسة لتأدية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف، أن “الجلسة لم تتطرق لقصف مواقع الحشد الشعبي والجهات المتورطة بالقصف المستمر في محافظة الانبار".

وبين، أن “ابرز المخرجات هي إشراك جميع القطعات الأمنية بما فيها الحشد الشعبي لحماية الزائرين”، مبيناً أن “النقاش لازال مستمرا بشأن الخروق الأمنية بكربلاء".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد حولت ، اليوم الاثنين، جلسة البرلمان إلى سرية لمناقشة الخروق الأمنية.

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