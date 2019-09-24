2019/09/24 | 18:23

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ترامب يذكر أصدقاءه بضرورة الدفع مقابل حماية أمنهم

قال الرئيس الأميركي ،ترامب: نتوقع من حلفائنا وشركائنا أن يدفعوا

مقابل حماية أمنهم وزعم ترامب، من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيران بأنها "تمثل

أحد أكبر التهديدات للعالم"، متعهدا بتشديد العقوبات ضد طهران.وتابع: "يجب أن نمنع ايران من الوصول الى سلاح نووي والاتفاق النووي

كان اتفاقا مروعا"وبشأن أفغانستان قالت ترامب: حركة طالبان أختارت الاستمرار في

اعتداءاتها في افغانستانوأضاف ترامب خلال في الجمعية العامة في نيويورك: مستعدون لتوقيع إتفاق

تجاري مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الاوروبيوصرح : لن أقبل بالتوصل الى اي إتفاق لايصب في مصلحة أمريكا

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