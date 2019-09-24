2019/09/24 | 18:23

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روحاني : نجاح جهود ماكرون مرهون بإلغاء الحظر الامريكي

قال الرئيس الايراني حسن روحاني خلال لقاءه مسؤولي وسائل الاعلام

الامريكية: ان الغاء الحظر الامريكي هو من شروط المفاوضات، مضيفا ان

جهود الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ستجدي نفعا فقط عندما يتم

الغاء حظر ترامب.

يتبع ..

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