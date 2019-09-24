غوتيريش: نواجه احتمال نشوب نزاع بالخليج والعالم لا يتحمل عواقبه

2019/09/24 | 18:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ دولي

حذّر

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الثلاثاء، من ”احتمال نشوب نزاع

مسلح في الخليج العربي، لا يمكن للعالم أن يتحمل عواقبه“.

وقال

إنّ ”أي سوء تقدير بسيط يمكن أن يقود إلى مواجهة كبيرة“، داعيًا قادة العالم إلى

”القيام بكل ما هو ممكن للضغط من أجل العقل وضبط النفس“.

جاء

ذلك، في افتتاحية جلسات النقاش العام للدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة،

بحضور قادة وزعماء دول العالم.

وأكد

الأمين العام في إفادته، أن ”الهجوم الأخير على منشآت النفط السعودية غير مقبول

على الإطلاق“، محذّرًا من تداعيات ”مواجهة نزاع مسلح لا يمكن للعالم أن يتحمل

عواقبه“.

والسبت

قبل الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي ”بقيق“ و“خريص“

التابعتين لشركة ”أرامكو“، جرّاء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة ”الحوثي“

اليمنية.

واتهمت

الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، الأسبوع الماضي،

إيران بالوقوف وراء الهجوم.

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