دوريات أميركية تركية مشتركة شمال شرقي سوريا

2019/09/24 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس ذكرت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وتركيا سيرتا دورية ثانية مشتركة شمال شرقي سوريا، كجزء من الخطط لإقامة منطقة “آمنة”.وأوضحت الوزارة أنه تم أيضا نشر طائرات مسيرة، فيما عبرت 4 مدرعات الحدود للانضمام إلى القوات الأميركية في سوريا، لتسيير دوريات في محيط بلدة تل أبيض، وفقا لوكالة أنباء الأناضول.

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