2019/09/24 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر | بمدارس متهالكة .. الطلاب يستقبلون عامهم الجديد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XbTzMSAa0Fs
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر | بمدارس متهالكة .. الطلاب يستقبلون عامهم الجديد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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