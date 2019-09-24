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تعرف على الموعد الرسمي لافتتاح أكثر الملاعب تطوراً في العراق


تعرف على الموعد الرسمي لافتتاح أكثر الملاعب تطوراً في العراق
2019/09/24 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

حددت الشركة المنفذة لملعب الحبيبية، الموعد النهائي لافتتاح الملعب شرقي العاصمة بغداد.

ويتميز ملعب الحبيبية، بأنه اول ملعب في العراق والشرق الاوسط يتم استخدام

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