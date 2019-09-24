2019/09/24 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أطلقت شركة سامسونغ تحديثًا مفاجئًا لتطبيق الكاميرا الخاص بهواتفها الجديدة ”غلاكسي نوت 10“ و“10 بلس“، ولكن دون توضيح لأي مزايا يقدمها هذا التحديث

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سامسونغ تطلق تحديث جديد لكاميرا غلاكسي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سامسونغ تطلق تحديث جديد لكاميرا غلاكسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).