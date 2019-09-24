وزارة النقل: وصول 3 رافعات جسرية عملاقة الى ميناء ام قصر الشمالي

2019/09/24 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الثلاثاء، وصول ثلاث رافعات جسرية عملاقة للمناولة تعد من اكبر الرافعات عالميا الى ميناء ام قصر الشمالي رصيف

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