البرلمان ينهي قراءة ومناقشة ستة مشاريع قوانين

2019/09/24 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب بجلسته السادسة من الفصل التشريعي الاول ‏للسنة ‏التشريعية ‏الثانية للدورة النيابية الرابعة ، التي ‏عقدت اليوم برئاسة ‏محمد ‏الحلبوسي رئيس المجلس وحضور 170‏‏ ‏نائبا ، قراءة ومناقشة ستة قوانين وصوت على تشكيل لجنتين تحقيقيتين بشأن عقود وزارة النفط والضرر الذي تعرض له اهالي قرى شمال ناحية ربيعة في نينوى‏.‏ وأعلن الحلبوسي في […]

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