المنافذ الحدودية تتفق مع بعثة الاتحاد الاوروبي على تشكيل لجنة مشتركة لدعم وتطوير عمل المنافذ

2019/09/24 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي مع بعثة الاتحاد الاوروبي الاستشارية في العراق،سبل النهوض بواقع المنافذ الحدودية .واستهل العقابي الاجتماع المنعقد بمكتبه اليوم ، بالتعريف بمهام وواجبات الهيئة وفق مانص عليه قانونها رقم (30) لسنة 2016 ، وأبرز التحديات التي تواجه عمل المنافذ من اعمار البنى التحتية وتقديم الدعم من أجهزة ومعدات قادرة […]

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