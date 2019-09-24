نائب: الواقع الاقتصادي العراقي بات معقداً بسبب تغول حيتان الفساد في مؤسساته كافة

2019/09/24 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخباراكد عضو مجلس النواب العراقي محمد اقبال الصيدلي، يوم الثلاثاء، حصول هوة بين عموم الجمهور والطبقة السياسية بسبب عدم الثقة بأداء تلك الطبقة، مؤكدا ان الواقع الاقتصادي بات معقداً بسبب تغول حيتان الفساد في مؤسساته.

وقال الصيدلي في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي، تلقت وكالة النبأ للاخبار نسخة منه، بانه "رغم عودة أسعار النفط إلى الارتفاع من جديد، وانتهاء الحرب ضد تنظيم داعش، وتوقف ذلك الاستنزاف الكبير التي تعرضت له الدولة العراقية طيلة السنوات السابقة، مما يعني توقف الكثير من أبواب الانفاق العسكري ، وهو ما يقتضي بالضرورة تحوله إلى القطاعات الخدمية وغيرها"، مشيرا الى، ان "تعقيد الواقع الاقتصادي العراقي بسبب تغول حيتان الفساد في مؤسساته كافة".

ولفت إلى، انه رغم تلك التطورات الاقتصادية، لكن المواطن لم يجد لها صدىً ملموس، حيث لازال يعاني من سوء واقعه المعاشي، وضعف الخدمات المقدمة له".

وشدد الصيدلي على، ان "الحكومة مطالبة بإجابة عن كل ذلك، وبيان كيفية معالجتها لهذه الملفات ، وايجاد رد مقنع لأبناء شعبنا، وعدم الاكتفاء بترديد ذات الخطابات القديمة".



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