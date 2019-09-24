آخر وعود الكهرباء.. امنحونا قليلاً من حسن الظن

2019/09/24 | 18:40

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سومر نيوز: بغداد..



سلط وزير الكهرباء، لؤي الخطيب، الثلاثاء، الضوء على زيارة الوفد العراقي إلى الصين، والمخرجات المنتظرة ...

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