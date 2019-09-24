البرلمان يرفع جلسته الى الخميس يعد إنهاء مناقشة وقراءة ستة مشاريع قوانين

2019/09/24 | 18:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مصدر برلماني في تصريح صحفي، إن "مجلس النواب أنهى مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ"، موضحاً أن "مجلس النواب أنهى كذلك مناقشة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية السلامة والصحة في الزراعة".وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "مجلس النواب انهى قراءة مقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز، وانهى قراءة مقترح قانون مناهضة التعذيب"، مشيراً الى أن "البرلمان انهى قراءة مشروع قانون تصديق اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول.وتابع المصدر أن "مجلس النواب انهى قراءة مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام ١٩٥٤ الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح".وعقد مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية رقم 6 برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

انتهى.ص.هـ.ح.

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